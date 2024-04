V grob odnesel važen odgovor: ali je brat osumljenca Dankinega umora vedel, kje je truplo deklice?

Srbija je bila dolge dni na nogah in nestrpno sledila vsem novim informacijam o poteku iskanja male Danke Ilić, dokler ni končno prišla novica, ki je užalostila narod: deklica je zapustila ta svet.

Agonija družine je neskončna. Iskanje trupla se vleče predolgo, a čeprav policija na vse načine poskuša primer zaključiti, je danes prišlo do novega zapleta: umrl je še brat enega od osumljencev.

Takoj je kazalo, da je smrt povzročil srčni infarkt, ki se je zgodil ponoči na Policijski upravi Bor, potem ko ga je obšla nenadna slabost. Truplo so poslali na obdukcijo, ki je razkrila več podrobnosti.

Pokojnik je predhodno priznal, da je bil udeležen pri grozljivem zločinu - skupaj s svojim očetom naj bi po lastnih besedah bratu pomagal skriti posmrtne ostanke deklice. Policijo je tudi peljal na 20 lokacij, kjer naj bi se skrivali ostanki, a na nobeni niso našli ničesar.

Pogrešana deklica Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

»Upam in molim k Bogu, da moj brat ne stoji za tem,« je takrat dejal, a se je kmalu izkazalo, da je tudi sam sodeloval pri ostudnem dejanju.

Aretirali so ga skupaj z očetom

Skupaj z očetom R. D. so ga odpeljali v prostore borske policije, nakar mu je bilo odrejeno 48-urno pridržanje, v noči s sobote na nedeljo pa je umrl.

»Osumljeni D. D. (40) iz Bora, ki so mu v soboto odredili pridržanje do 48 ur zaradi suma, da je pomagal svojemu bratu skriti truplo dveletne Danke Ilić, je danes ponoči na Policijski upravi v Boru zbolel, kljub pravočasnemu odzivu policistov in zdravnikov pa je umrl ob 3.10 zjutraj. Mrliški oglednik je ugotovil, da gre za naravno smrt,« so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Tik pred aretacijo je oče dejal, da mu je policija odpeljala ženo in drugega sina. »Kaj naj rečem, ko ničesar ne vem. Želim si, da bi imel informacije, da bi lahko kaj povedal, pa jih nimam. Sinoči bi me morali poslušati, pa me niso.«

Kasneje se je seveda izkazalo, da je tudi sam pomagal skriti truplo.