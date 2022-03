Jasmina pokončala moža, ker so ga imeli otroci raje kot njo?!

Poročali smo že o strašnem zločinu, ki pretresa Srbijo. Jasmina S. (44) iz Lazarevca je ubila svojega moža Sinišo (42), truplo pa 10 dni skrivala v stanovanju. Nato je hotela soditi še sebi, pustila pa je tudi poslovilno pismo. Kurir poroča, da iz poslovilnih besed matere štirih otrok izhaja, da je grozovit zločin zagrešila, ker je bila ljubosumna, da ima Siniša z otroki boljši odnos kot ona.

V pismu, ki ga je naslovila na sina iz prvega zakona, naj bi zapisala: »Vem, da me nisi imel tako rad kot Sinišo. /.../ Kar se tiče stvari v stanovanju, so vse tvoje, vzemi jih.« Jasmina menda ni prenesla dejstva, da ima njen otrok z očimom dobre odnose. »Večkrat smo ji poskušali dopovedati, da je lepo, da imamo vsi radi njenega sina, a naj tudi Siniši dovoli, da vidi svojo hčer. O tem ni hotela niti slišati,« sta dejala Siniševa oče in mati, ki sta na grozovit način izgubila svojega sina.

Policisti naleteli na grozljiv prizor

Kot smo že poročali, je sosed družine povedal, da so policisti v stanovanju našli sceno kot v grozljivki. »Siniša je mrtev ležal v postelji v dnevni sobi, Jasmina pa na tleh v mlaki krvi in nezavestna. Reševalci so jo odpeljali v UKC Beograd, kjer se je v nekem trenutku zbudila in povedala, da je moža ubila pred sedmimi ali desetimi dnevi. Imela je dve vbodni rani na vratu, mož pa je bil večkrat zaboden.«