Jasmina zaklala moža: truplo polivala z mehčalcem, da bi prekrila smrad

Srbijo pretresa zločin, ki ga niti najstarejši prebivalci ne pomnijo. Jasmina S. (44) iz Lazarevca, mama štirih otrok, je na brutalen način ubila svojega soproga Sinišo (42), medtem ko je spal. Po pisanju Kurirja je truplo moža deset dni skrivala v stanovanju in je nato tudi sebi skušala vzeti življenje.

Jasmina je truplo več dni polivala z mehčalcem, solno kislino in močnimi čistili, da bi prekrila smrad. V zločin pa naj bi jo vodilo ljubosumje.

Pred poskusom samomora je napisala poslovilno pismo, ki so ga našli njeni otroci (9, 8 in 6 let), medtem ko najstarejšega 21-letnega sina takrat ni bilo doma. Otroci, ki so ves čas živeli v stanovanju z mamo in mrtvim očetom, so po najdbi pisma odšli k sosedom in jim povedali, da se je mama ubila.

Grozljivka v stanovanju

Otroci so v solzah prišli k sosedu, mu dala pismo in rekli: »Mama se je ubila, oče je pa v bolnišnici«. V pismu je na koncu pisalo: »Mama vas ima rada, bodite dobri ljudje in pogumni«.

Sosed je povedal, da so policisti v stanovanju našli sceno kot v grozljivki.

»Siniša je mrtev ležal v postelji v dnevni sobi, Jasmina pa na tleh v mlaki krvi in nezavestna. Reševalci so jo odpeljali v UKC Beograd, kjer se je v nekem trenutku zbudila in povedala, da je moža ubila pred sedmimi ali desetimi dnevi. Imela je dve vbodni rani na vratu, mož pa je bil večkrat zaboden,« je povedal vir.

V stanovanju družine je močno smrdelo po kislini, inšpektorji pa so potrdili, da je Jasmina zalivala truplo s čistili za kopalnico, mehčalcem, solno kislino in tekočimi detergenti. Iz lokalne trgovine so potrdili, da je ženska v zadnjem obdobju kupovala velike količine čistil.

Motiv zločina za zdaj še ni potrjen, ena od možnih razlag pa je, da je Jasmina moža našla v postelji z drugo. Kot piše Kurir so sosedje povedali, da je bila znana po svojem neprimernem vedenju.