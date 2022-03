Iz Donave potegnili truplo: so našli Mateja Periša?

V Kostolcu so v petek iz Donave potegnili razpadajoče telo neznane osebe. Po poročanju srbskega Kurirja preverjajo, ali gre za 27-letnega Mateja Periša. Ta je izginil, ko se je s prijatelji odpravil v Beograd, kjer naj bi pričakal novo leto. Za njim se je v noči na 31. december izgubila vsaka sled. Ali gre za Periša, bo pokazala obdukcija, ki bo razkrila tudi vzrok smrti.

Matej Periš. FOTO: Instagram

Nenad Periš, oče pogrešanega Mateja, še že dva meseca v Beogradu čaka in upa, da bo njegov sin najden živ. »Ostajam v Beogradu. Želim izvedeti resnico. Sem v kontaktu z beograjsko policijo, ki preiskuje Savo in Donavo. Do zdaj so se vse informacije o tem, kje naj bi bil Matej, izkazale za neresnične. Preiskava je končana. Vse, kar so lahko preverili, so preverili,« je dejal za Telegraf.