Grozljivo pričevanje posiljevalca Igorja: svetuje celo, kako ravnati, če si za žrtev izbere vas

Poročali smo že o serijskem posiljevalcu Igorju Miloševiću, ki so ga pred dnevi po 15 letih izpustili iz zapora. Beograjčanke tako zdaj živijo v strahu, saj se Milošević prosto sprehaja po mestu, kljub temu da so ga strokovnjaki že večkrat ocenili kot izredno nevarnega človeka. Za žrtve si je doslej izbiral naključne ženske, kot so delavke v butikih, kozmetičnih salonih, trafikah ...

A kot da izpust nevarnega zločinca na prostost ni bil dovolj, srbsko javnost pretresa intervju z Igorjem Miloševićem, ki ga je objavil portal Informer. Posiljevalec svojih dejanj očitno ne obžaluje, saj je novinarjem med drugim dejal, da se ga ljudje bojijo, ker niso izobraženi v smeri, kako ravnati, če si posiljevalec za žrtev izbere njih. Zdaj vam bom iskreno povedal, kaj morate storiti v tem trenutku. »Pristanite na vse in ga glejte kot moža oziroma ljubljeno osebo,« je dejal in dodal, da jih žrtev verjetno ne bo poškodoval, če se ne bodo upirale.

»Priznam, sem večkratni posiljevalec. Prvič sem to storil, ko sem bil star komaj deset let. Takrat sploh nisem vedel, da se to ne sme početi. Medtem ko sem posiljeval in ropal, sem čutil svobodo. /.../ Od 14. leta sem na svobodi manj kot tri mesece. V zaporu sem zahteval sex lutko , a mi ga niso dali, pravijo, da iz varnostnih razlogov ...«

Napadli glavnega urednika

Glavni urednik Informerja Dragana J. Vučićevića so v neposredni bližini njihove redakcije napadla aktivistka, ker se ne strinja z objavo intervjuja s posiljevalcem Miloševićem, o katerem smo pisali zgoraj. »Vračal sem se s sodišča, ko sem pred našim uredništvom videl skupino demonstrantov. V želji, da bi se jim izognil, sem odšel naokoli, da bi do službe prišel iz druge smeri. Takrat pa sem začutil silovit udarec izza hrbta v levo stran glave. Obrnil sem se in videl mlado svetlolaso žensko, ki me je v tistem trenutku že opraskala po vratu. Vpila je name, me žalila, ves čas me je poskušala brcati. Nisem ji vrnil, samo prijel sem jo za roko in odšel naprej,« pripoveduje Vučićević.

Ko mu je le uspelo priti do vhoda v redakcijo, so ga tudi tam čakali napadalci. Na kratko ostrižena ženska ga je polila z neko tekočino, medtem ko so ga drugi žalili in mu grozili. Napadeni novinar je dogodek prijavil policiji.