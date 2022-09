Serijski posiljevalec Igor se prosto sprehaja po mestu, ljudje v paniki (FOTO)

Serijski posiljevalec Igor Milošević (44), ki so ga 20. septembra po 15 letih izpustili iz zapora, se že več dni potika po beograjskih ulicah, poroča Kurir. Ves čas naj bi bil nosil ista oblačila: temno jakno z rdeče-belimi gumbi na rokavih, rdeč pulover s kapuco in široke kavbojke. Ljudje so prestrašeni, v znak opozorila delijo fotografije na družbenih omrežjih ter sporočajo, kje se nahaja.

V soboto so ga najprej okoli 9. ure opazili, kako se sprehaja v bližini tržnice, en dan prej pri cerkvi svetega Marka, nato pa še na številnih drugih lokacijah. Ljudi pretresa tudi dejstvo, da si je zločinec doslej za žrtve izbiral naključne ženske, kot so delavke v butikih, kozmetičnih salonih, trafikah ...

Milošević je bil leta 2008 obsojen zaradi niza posilstev, pred kratkim pa ponovno izpuščen. Gre za večkratnega povratnika. Nazadnje je v zaporu odslužil 15 let. Kot opozarjajo srbski mediji, gre za zelo nevarnega človeka. Prva huda kazniva dejanja naj bi storil že pri rosnih 14 letih.