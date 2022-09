Prebivalci v strahu: po 15 letih je na prostosti serijski posiljevalec

Srbska prestolnica je te dni v strahu. Serijski posiljevalec I. M. (44) iz Beograda je bil namreč 20. septembra po 15 letih izpuščen iz zapora, poroča Kurir. Poleg posilstev oziroma spolnih napadov, je v preteklosti izvršil tudi številne rope.

Beograjski zločinec je znan po tem, da si žrtve izbira naključne ženske, kot so delavke v butikih, kozmetičnih salonih, trafikah ... Med zadnjim napadom, za katerega je bil tudi kasneje obsojen, je bil nasilen in nosil strelno orožje.

Začel že pri 14 letih

I. M. je bil trikrat obsojen, v zaporu pa je skupno preživel skoraj 30 let. Kazniva dejanja, kot so posilstva in ropi, je začel izvajati leta 1992, ko je bil star komaj 14 let. Nato je v treh dneh napadel devet žensk, štiri je tudi posilil. Po tem je bil obsojen, v zaporu je preživel skoraj 10 let, vse do leta 2001. Vendar je le mesec dni po izpustitvi iz zapora nadaljeval s svojim grozljivim početjem in napadel še tri ženske, eno izmed njih je posilil, zagrešil pa je kar osem ropov, za kar je bil obsojen na šest let zapora.

Ko so ga leta 2007 ponovno aretirali, je podrobno opisal, da je z nožem vstopil v butik na Vračarju in delavko prisilil, da je šla v kabino in se slekla, nato pa ji je nož prislonil v grlo in jo posilil. Naslednja je bila na vrsti delavka optike, ki jo je napadel na Voždovcu in ji znova zagrozil z nožem ter ji odnesel 5000 dinarjev in tri pare očal. Čez nekaj časa ga je prepoznala delavka v trgovini in poklicala policijo, a je pobegnil.

Prebivalci Beograda zaskrbljeni

Srbski mediji I. M. opisujejo kot moškega, visokega okoli 175 centimetrov, temne polti in temnih las, močnejše postave. Sodnica je ob izreku zadnje kazni navedla, »da gre za družbeno nevarno osebo«.

Novica, da se serijski posiljevalec že tri dni prosto sprehaja po Beogradu, je razburila javnost, državljani pa so njegovo fotografijo in opozorila začeli deliti na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki Instagrama so zapisali, »da so menda slišali, da je že začel delati kot taksist«.