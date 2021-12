Zdravko (59) ubil hčerki Anastasijo (19) in Anabelo (15) ter ženo

Srbija je pretresla grozljiva tragedija v Somboru. Tam je Zdravko Goranović (59) pobil svojo družino in nato sodil še sebi.

Tako je ubil hčerki Anastasijo(19), Anabelo (15) in ženo Miro. Zdravko Goranović je zažgal domačo hišo in po krvavem pohodu storil samomor. Kot poročajo srbski mediji, je delal v policiji, a nato veliko let preživel po zaporih. Policiji je bil dobro znan, saj je nedavno prišel iz zapora, kjer je bil zaradi nasilja v družini, v preteklosti pa je tudi grozil namestniku javnega tožilca.

Umorjena Anastasija je bila v zadnjem letniku srednje šole in se je ukvarjala s šminkanjem, mlajša hčerka pa je obiskovala prvi letnik.