Grozljivka v živalskem vrtu: roko potisnil v kletko, sledili srhljivi kriki (VIDEO)

Te dni je prava uspešnica na družabnih omrežjih posnetek iz živalskega vrta. Na njem se vidi trenutek, ko je obiskovalec živalskega vrta Kasang Kulim iztegnil roko orangutanu v kletki, ki je nato moškega zgrabil in ga ni izpustil.

Preskočil ogrado kljub jasno vidni prepovedi

Orangutan je najprej prijel za majico in moškega potegnil v kletko, nato pa ga je prijel za roke in noge in ni hotel izpustiti. Moški je začel panično kričati na pomoč. K sreči se mu je uspelo osvoboditi in na koncu sta jo tako orangutan kot nespameten obiskovalec odnesla brez hujših poškodb.

Incident se je zgodil, ker je moški preskočil pregrado, na kateri jasno piše, da je prepovedano približevanje kletki. Upravitelj živalskega vrta je ob tem povedal, da je moški pred tem brcnil orangutana.