Grozljive podrobnosti krutega zločina: Sinka (2) ubil s puško za prašiče in s starejšim pojedel pico

Iz Madžarske poročajo o grozljivem umoru. V vasi Zakany, ki se nahaja blizu meje s Hrvaško, so našli truplo dveletnega otroka. Njegov 37-letni oče otroka je osumljen umora in so ga po poskusu samomora prepeljali v bolnišnico.

24.hu piše, da sta otrokova starša živela ločeno, vendar še nista imela sodne odločitve, komu bo otrok pripadal. Tako naj bi oče dveletnega otroka ubil s puško za prašiče, nato pa si se je sodil sam.

Na Facebooku zapisal: »Danes in jutri bosta odločilna«

Nekaj ​​dni pred umorom je moški na svojih profilih na družbenih omrežjih delil več svojih posnetkov z orožjem. »Danes in jutri bosta odločilna. Najbolj se opravičujem svojim dragim prijateljem, ženi, sinu. Danes bo dobro. Ne tako, kot sem pričakoval, a življenje gre naprej,« je v statusu na Facebooku zapisal T. D.

Teta umorjenega dečka je povedala, da so v petek policistom naročili, naj gredo do hiše, v kateri je živel morilec. Policisti so odšli do hiše, a vanjo niso mogli vstopiti, fantek pa je bil žal že mrtev. Po besedah ​​priče je osumljenec po umoru pokril otrokovo truplo, nato pa je z drugim sinom jedel pico.