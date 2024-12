Grozljiva tragedija! V stanovanju našli tri mrtve otroke (1, 2 in 3 leta) in moškega (37)

Iz Nemčije poročajo o tragediji. V stanovanjski hiši v mestu Meißen na Saškem so v nedeljo zvečer našli trupla otrok, starih eno, dve in tri leta. Preiskovalci domnevajo, da jih je moški (37) ubil in nato sodil sebi, navaja Focus, ki se sklicuje na policijske vire.

Zdravnik, ki je prišel na kraj dogodka, je lahko samo še potrdil smrt.

V kakšnem odnosu so bili moški in umorjeni otroci, ni znano, prav tako ne, kaj bi lahko bil motiv tega grozovitega dejanja.

»Policisti so kraj dogodka ogradili in začeli zbirati dokaze. Hkrati so bili opravljeni prvi razgovori s sosedi,« so sporočili s policije.