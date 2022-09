Groza med štirimi stenami: 26-letnico tast leta ustrahoval, mož posilil

Iz Hrvaške poročajo o pravi grozljivki za štirimi stenami. Tako so na tožilstvu v Karlovcu zaslišali 65-letnega moškega zaradi nasilja v družini in mu odredili pripor.

»Podan je utemeljen sum, da je 65-letni osumljenec od neugotovljenega dne v letu 2017 do 14. junija 2022 skoraj vsak dan poniževal in zlorabljal svojo 26-letno snaho,« so sporočili s tožilstva.

Ob tem pa so pridržali tudi njegovega sina - moža 26-letnice. Tako naj bi jo junija dvakrat posilil, nato pa je pred nasilnežema uspela pobegnila v varno hišo in ju prijavila policiji, so poročali hrvaški mediji.