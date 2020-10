Dosmrtna ječa za krajo škarij

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zaradi škarij bi skoraj bil zaprt do konca življenja. FOTO: Ricochet64/Getty Images

1997.

leta se je znašel v strogem zaporu.

Odbor za pogojne odpuste v ameriški zvezni državi Louisiana jedovolil zapustiti enega od najstrožjih zaporov v ZDA, v katerem je preživel kar 23 let. Leta 1997 je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi poskusa tatvine škarij za živo mejo. Odločitev o pogojnem odpustu so sprejeli potem, ko je vrhovno sodišče te države zavrnilo 63-letnikovo pritožbo.»Nihče pa mu ne more nadomestiti let, ki jih je izgubil zaradi nepravične in ekstremne obsodbe. Odločitev odbora je veliko prepozna zmaga zanj in za njegovo družino,« je dejala direktorica Ameriške liberalne unije za človekove pravice. Pripomnila je, da je tudi s tem primerom napočil čas, ko morajo sodišča opustiti prakso ekstremnih obsodb, in tudi tožilci jih ne bi smeli več predlagati za tako majhne delikte, kot je poskus tatvine.Bryanta so obsodili po sistemu, pri katerem sodniki ob odmeri kazni upoštevajo tudi vse posameznikove pretekle grehe, zločine in prekrške. Pri njem so poleg poskusa kraje škarij za živo mejo upoštevali poskus tatvine iz leta 1979, posedovanje ukradene stvari iz leta 1989, poskus poneverbe čeka za 150 dolarjev, tatvine iz leta 1992, škarje iz leta 1997 pa so bile torej za louisianske sodnike dovolj, da ga do smrti pošljejo za zapahe.Fair Wayne Bryant je znova svoboden človek, ne pa popolnoma. Na prostosti namreč še naprej služi kazen dosmrtnega zapora in ob vsakem najmanjšem prekršku se bo moral vrniti za zapahe.