Doriana (21) ubila žica, oče prepričan: postavljena je bila točno v višini vratu

Podobne grozljivke v Sloveniji

»Julija je slavil rojstni dan, dopolnil je 21. let. Postajal je pravi moški, začel je skrbeti zase, postajati odgovoren… Vzeli so mi sina,« v solzah pripoveduje oče, nesrečnega motorista iz Jelenja blizu Reke, ki je v nedeljo umrl v grozljivi nesreči na gozdni poti, čez katero je nekdo potegnil žico.Na usoden dan je Dorian s prijateljem kot večkrat dotlej vozil motocikel po gozdu, ko se je nenadoma pred njima pojavila žica. Prijatelj jo je še pravočasno videl in se uspel nagniti, Dorian pa ni imel te sreče. Zgodila se je tragedija, kot je ne pomnijo, mladenič je težkim poškodbam podlegel.Preberite tudi:Njegova družina se sedaj v neizmerni žalosti pripravlja na pogreb. Oče Damir je neutolažljiv in ogorčen. » Marsikaj se govori, da je nekdo postavil to žico, da bi preprečil pot beguncem, kamionom, traktorjem, a me nihče ne bo prepričal v to. Žica je bila razvlečena točno v višini vratu. Na drevesu se točno vidi, da je bila nekajkrat premaknjena, dvignjena. Postavljena je točno na mesto, kjer lahko vozijo s hitrostjo 40-50 kilometrov na uro, To ni običajna prometna nesreča,« je v pogovoru za Jutarnji list še povedal oče.Kot smo že poročali, številni na Hrvaškem sumijo, da je nekdo čez gozdno pot, ki jo običajno uporabljajo motoristi, napeljal žico kot smrtonosno past, da bi pregnal motoriste. Nekaj podobnega je policija že večkrat obravnavala tudi v Sloveniji. Nazadnje, ko je je na območju Ruškega Pohorja prek pohodniške gozdne pešpoti za ovinkom in gostejšim rastjem med dvema drevesoma osumljenec zavezal gradbeno PVC-mrežo, na vrhu katere je napeljal še bodečo žico . Policisti so za to osumili 50-letnega Rušana, preverjajo pa tudi, ali je vpleten v druga podobna na Pohorju že obravnavana kazniva dejanja.Aprila lani je v okolici Maribora zaradi razpete žice. Srečo, da je odnesel celo glavo, pa je prav tako na Štajerskem, v okolici Ptuja, pred leti imel voznik štirikolesnika, ki je imel na vratu globoko ureznino