»Psihopat postavil past in čakal žrtev«: umrl motorist (21)

Hrvaška policija preiskuje primer smrti 21-letnega motorista na gozni poti na območju Jelenja blizu Reke, po poročanju hrvaških medijev pa to, da policija vodi kriminalistično preiskavo primera, kaže da ne gre za navadno nesrečo.Obstaja namreč sum, da je čez gozdno pot, ki jo običajno uporabljajo motoristi, napeljal zajlo. Motorist se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Policija je z informacijami skopa, na portalih pa je zaslediti številne komentarje, da je nekdo nastavil smrtno past, saj naj bi bili predvsem lovci jezni na motoriste. »Na žalost je ugasnilo mlado življenje zaradi psihopata, ki je to postavil in mirne vesti čakal žrtev,« je zapisal en komentator in dodal, da so podobne pasti nastavljene tudi drugod in to ne na zasabnih ampak javnih poteh.Nekaj podobnega je policija obravnavala tudi pri nas . Osumljenec je na območju Ruškega Pohorja preko pohodniške gozdne pešpoti za ovinkom in gostejšim rastjem med dvema drevesoma zavezal gradbeno PVC-mrežo, na vrhu katere je napeljal še bodečo žico. Policisti so za to osumili 50-letnega Rušana, preverjajo pa tudi, ali je vpleten v druga podobna na Pohorju že obravnavana kazniva dejanja.