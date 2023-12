Deček (14) ubil svoje starše, ni pa mu uspelo ubiti sestre. Izmislil si je zgodbo o vlomu

14-letni deček je včeraj končal v priporu, potem ko je domnevno ubil svoje starše in poskušal ubiti svojo 11-letno sestro na njihovem domu v okrožju Fresno v Kaliforniji, so sporočile oblasti. Policisti so na kraj prispeli v sredo zvečer, potem ko so prejeli poročilo o vlomu in napadu, je na tiskovni konferenci povedal šerif John Zanoni.

Našli so mrtve starše in poškodovano 11-letnico. Sedemletnik je ostal nepoškodovan in zanj trenutno skrbijo svojci. 14-letnik je trdil, da je nekdo vlomil in napadel družinske člane, preden je pobegnil s tovornjakom, vendar so detektivi v njegovi zgodbi našli nedoslednosti in na koncu so ga odpeljali v pripor.

Sestra je bila huje poškodovana

»Izmislil si je zgodbo o vlomu,« je dejal Zanoni. Dodal je, da je 14-letni osumljenec utrpel več prask, nič pa ne kaže, da bi si poškodbe zadal sam. Identiteta osumljenca ni razkrita, ker je mladoleten. Starša sta bila identificirana kot oče Lue Yang in mati Se Vang, oba stara 37 let.

Šerifov tiskovni predstavnik je dejal, da vzrok in lokacijo smrti še ugotavljajo. 11-letna sestra je hudo telesno poškodovana, a naj bi preživela. Šerif je opozoril, da oblasti še vedno preverjajo potencialno orožje, in ni bil pripravljen natančno povedati, katero orožje je bilo uporabljeno pri umorih.

Tudi motiv ni znan. 14-letnika so zaprli v zavod za mladoletnike zaradi obtožb umora in poskusa umora. »To je izjemno tragično,« je zaključil šerif Zanoni, poroča index.hr.