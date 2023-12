Velika Gorica na Hrvaškem: moški sodil ženi in materi, nato dvignil še roko nadse

V Veliki Gorici, nedaleč od hrvaške prestolnice Zagreb, je moški danes dopoldne s strelnim orožjem ubil dve ženski. Po za zdaj še neuradnih informacijah je umoril svojo ženo in mater, nedolgo zatem pa si je sodil sam, poročajo hrvaški mediji.

Zagrebška policija je sporočila, da so v hiši osumljenca okoli 11.20 našli truplo starejše članice družine in moškega, najverjetneje tudi povzročitelja kaznivega dejanja umora in samomora.

Osumljenec je po prvih informacijah danes okoli 10. ure v cvetličarni nedaleč od družinske hiše v Veliki Gorici najprej ubil svojo ženo. Tja naj bi po pisanju nekaterih medijev stekel za njo, jo ustrelil s puško in pobegnil.

Po pobegu s kraja zločina se je zaprl v svojo hišo, kjer je ustrelil še svojo mater. Hišo je kmalu obkolila policija, ki je obenem blokirala celotno območje, prebivalce pa pozvala, naj ne zapuščajo svojih domov.

Po neuradnih informacijah moškega policija doslej še ni obravnavala.