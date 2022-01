Čudežno preživela, ko jo je potisnil na tire

Vzrok za strahoten napad še ni znan, k sreči pa se je vlak pravočasno ustavil in žrtev jo je odnesla brez hudih poškodb. Šok, ki ga je doživela med padcem in v trenutkih groze, ko je proti njej drvel vlak, pa je nepopisen, so sporočili njeni svojci, psihološko pomoč so takoj zagotovili tudi strojevodji, ki se je neverjetno hitro odzval na žrtev na tirih, potegnil zasilno zavoro in preprečil najhujše.

Posnetki z varnostne kamere jasno kažejo, kako mlad moški žensko namerno potisne na tire na postaji podzemne železnice v Bruslju, tik preden se je pripeljal vlak. Ta se je, kot rečeno, ustavil, pretreseni ženski pa so preostali potniki takoj pomagali na varno; osumljenca so policisti prijeli že čez nekaj minut in ostaja v priporu zaradi obtožb poskusa umora. Njegovo duševno zdravje bo preveril psihiatrični izvedenec, o okoliščinah in motivu grozljivega dejanja pa preiskovalci še poizvedujejo, tako tudi še ni znano, ali se žrtev in napadalec poznata.

Okrutni usodi pa se ni izognila ženska na postaji podzemne železnice na Manhattnu, na drugi strani luže. V sobotnih jutranjih urah jo je na tire potisnil njej neznani moški, ko se je približeval vlak, ta jo je povozil. Žrtev je umrla na kraju tragedije, 61-letni moški, ki naj bi imel duševne težave, pa se je potem predal policiji.