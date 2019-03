BOSANSKA KRUPA – Tri osebe, dva moška in ženska, ki so umrli v ponedeljek okoli 20. ure blizu vasi Stegarić v BiH, so državljani BiH. Umrli so v audiju slovenskih registrskih oznak , ki je zaradi neprilagojene vožnje in hitrosti čelno trčil v kombi.Oblasti v BiH so sporočile, da so umrli. (28) iz Bihaća,. (22) iz Bosanske Dubice in. (26) iz Bihaća.V kombiniranem vozilu so bile tri osebe iz Bosanske Krupe, od katerih sta dve huje poškodovani, ena izmed njiju je 11-letna deklica.