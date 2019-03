Svojo mladoletno hčer prodajala moškim, v sosednji sobi je čakala, da so opravili

SUBOTICA – Iz srbske Subotice prihaja grozljiva vest. Elanora R. (42) je osumljena, da je od januarja do sredine februarja letos v domači hiši sprejemala moške, ki jim je ponujala spolne usluge svoje 14-letne hčerke.



Medtem ko je morala mladoletnica seksati s starejšimi moškimi, je bila njena mama v sosednji sobi in čakala. »Stranke« so plačale 6000 dinarjev (dobrih 50 evrov), nato pa so z dekletom počele prav se, kar so hotele.



Višje državno tožilstvo tako vodi preiskavo proti 42-letnici, ki je osumljena trgovine z ljudmi, na višjem sodišču pa so za Blic potrdili, da se trenutno nahaja v priporu. Grozi ki od pet do dvajset let zapora.