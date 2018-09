Pošastni morilec: ženo umoril, ker naj bi pred tem dušila hčerki

FREDERICK – Odmeven družinski umor v ameriški zvezni državi Colorado dobiva nove razsežnosti. Potem ko so svojci prijavili izginotje(34) in njenih hčera(4) in(3), so po dveh dneh našli njihova trupla na zemljišču naftnega podjetja, v katerem je bil zaposlen soprog in oče omenjenih(33). Izkazalo se je, da je slednji tudi zagrešil brutalni družinski umor in kot kaže, ga čaka huda zaporna, če ne celo smrtna kazen.Watts se zdaj zagovarja, da je ubil le ženo, potem ko naj bi prek kamere na elektronski varuški videl, kako je žena dušila eno do deklic, medtem ko je druga že bila mrtva. Kot je dejal, je odšel v sobo in zato umoril ženo, ki je bila sicer v 15. tednu nosečnosti. Policiji je dejal tudi, da ji je pred tem priznal, da ima ljubico in da se želi raziti.Tožilstvo zgodbi ne verjame, saj je Watts ob prijetju priznal, da je ubil vse tri. Nekaj dni pred prijetjem je sicer sam prijavil njihovo izginotje in jih »skušal najti« tudi prek medijev.V ZDA se zgražajo nad pošastnim umorom, mnogi zahtevajo, da mora pošastni morilec za svoja dejanja prejeti smrtno kazen.