Otroci izstrelili konfete, sosed pa razstrelil hišo in poškodoval dva policista

OPUZEN – V Opuzenu na Hrvaškem se je v nedeljo odvijala prava drama, povod zanjo pa je bilo nedolžno praznovanje otroškega rojstnega dne na dvorišču. Ko so med slavjem otroci izstrelili konfete, naj bi moški s sekiro v roki pritekel na dvorišče, začel kričati in jih pljuvati. Sosedje so na pomoč poklicali policiste.



Ko so ti prispeli na kraj, se drama ni končala. Moški se je zabarikadiral v hišo, iz nje pa se je kmalu začel širiti vonj po plinu, zato so območje evakuirali. Sledila je eksplozija, v hiši pa je zagorelo. Ko so policisti 49-letnega moškega poskušali rešiti iz ognjenih zubljev, jih je napadel z velikim nožem. Enega policista je porezal po prstih, drugega, ki so ga odpeljali s helikopterjem, pa po rokah. Čeprav je bil hudo opečen, se ni vdal, ampak se je povzpel na streho. Okoli 23.30 pa so na kraj prišli pripadniki specialne policije, ki so se do hudo opečenega moškega prebili šele šest ur kasneje.



Ponoči naj bi moški, ki naj bi imel hude psihične težave, zaprosil celo za duhovnika. Devetinštiridesetletnik naj bi problematičen postal pred približno dvema letoma, vse skupaj pa se je od smrti njegove mame lani le še stopnjevalo.