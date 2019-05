Nemočna opazovala, kako je njen ženin po poroki umiral

LONDON – Britanka Becca Thomas je v kavarni spoznala ljubezen svojega življenja Dana, ki pa ji je kmalu razkril žalostno resnico. Dan je imel redko obliko raka, ki je smrtonosna. Kljub temu je Becca prisegla, da mu bo do konca stala ob strani, Dan pa je razvoj svoje bolezni preko družbenih omrežij delil z milijoni po svetu.



Septembra lani sta se poročila le nekaj tednov zatem, ko je Dan (32) Becco zaprosil za roko. Čeprav je Danova bolezen že tako napredovala, da je pri hoji potreboval palico in je hitor izgubljal težo, se je na poročni dan pred oltar sprehodil brez pripomočka. Po poroki se je moral Dan takoj vrniti v bolnišnico, njegovo zdravje se je naglo slabšalo. Namesto medenih tednov so sledili obiski pri zdravnikih in testiranja ter neizbežno Danovo umiranje.



Osem dni je Becca nemočno opazovala, kako življenje ugaša v njenem ženinu. Dan je umrl 28. septembra, le 16 dni po poroki, Rebecca pa je milijonom, ki so sledili Danu na družbenih omrežjih sporočila: »Bila sva neločljiva. Bil je moj najboljši prijatelkj in me je vedno podpiral. Ni pomembno, kako dolgo poznate nekoga, kar šteje, je kako preživita čas skupaj.«