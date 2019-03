Kakšna tragedija: Umrl med povečanjem penisa

Pokopali ga bodo v Izraelu. FOTO: Twitter

Argentinec, kot so ga tudi klicali, se je rad družil z modeli in zvezdniki.

PARIZ – V neimenovani bolnišnici na Elizejskih poljanah v Parizu je umrl 65-letni milijarder. Trgovca z diamanti je med posegom za povečanje penisa izdalo srce, potem ko so mu v ud vbrizgali neko snov. Laniado je bil lastnik svetovno znanega podjetja Omega Diamonds s sedežem v belgijskem Antwerpnu.Njegov prijatelj, ki je želel ostati anonimen, je povedal, da je dal Laniado veliko na svoj videz in se je rad postavljal pred drugimi, čeprav je bil izrazito nizke rasti. Pravili so mu tudi Argentinec, ker je po videzu spominjal na plesalca tanga. V lasti je imel najdražji penthaus v Monaku, vreden okoli 35 milijonov evrov, hišo na Bel Airu v ZDA, družil pa se je z modeli in zvezdniki.Pot do bogastva je začel kot maser v hotelu Hilton v Tel Avivu. Leta 2015 je že prodal najdražji diamant na svetu Blue Moon of Josephine, ki ga ima zdaj v lasti poslovnež in obsojeni kriminalec iz Hongkonga. Zanj je odštel 42,8 milijona evrov.