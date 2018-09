Hči milijonarja (15) na letalu umrla zaradi sendviča

LONDON – Srednješolka iz angleškega mesta Fulham je pred nakupom sendviča pozorno prebrala deklaracijo, a ne seznamu ni bilo sezama, na katerega je bila tako zelo alergična. Na letu od Londona do Nice jo je začelo dušiti in pojavila se je huda alergijska reakcija, zaradi katere je na koncu umrla. Vedela, da nekaj ni v redu, ko so se ji začele pojavljati lise Natasha Ednan Laperouse (15), hči tajkuna in ustanovitelja podjetja z igračami Wow toys Nadima Ednana Laperousa, se je na letu zgrudila po tem, ko je na letališču Heathrow kupila Pret a Mangerov sendvič z artičokami, olivami in namazom. Po telesu so se ji začele pojavljati rdeče lise, ko je ugotovila, da nekaj ni v redu. Oče ji je vbrizgal eno od dveh injekcij, ki jih nosi s seboj za nujne primere, a je dekle kljub vsemu začelo hiperventilirati. Vbrizgali so ji še drugo dozo, a tudi to ji ni pomagalo. Dekletu je nehalo biti srce.



Preiskava je v polnem teku. Oglasili so se tudi iz podjetja Pret a Manger, kjer so zapisali, da alergije na hrano jemljejo zelo resno in vsebnost alergenov sicer vestno zapisujejo. Po nekaterih informacijah je bil v tem tragičnem primeru sezam zapečen v pekovsko pecivo in ne posut po vrhu, kot je bilo doslej običajno.



V preiskavi se je znašlo tudi osebje letalskega podjetja British Airways, ki bo moralo odgovoriti na vprašanja, kaj vse so storili, da bi dekletu rešili življenje in kakšne tečaje so opravili za tovrstne primere. »Težka bolečina. Vse naj opominja nanjo« »Zdaj se kot tričlanska družina – moj sin, soproga in jaz – poskušamo navaditi na življenje brez naše ljubljene hčere. To je vsakodnevni boj, groza. Bolečine pa se ne da opisati. Vse, kar rečemo in naredimo, nas opomni, da je ni več med nami. Njena prazna soba, šolska uniforma, ki visi v omari, njena potovalna torba za počitnice v Nici, ki je ni nikoli odprla. Neznosno je,« je povedal oče Nadim.