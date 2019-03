Grozljivka v zaporu, specialci ubili nosečnico

Sodnik ga je označil za psihopata.

PARIZ – V zaporu Alencon-Conde-sur-Sarthe v Normandiji na severu Francije sta se 27-letniin njegova noseča žena zabarikadirala v družinski oddelek. Prej je Chiolo s keramičnim nožem zabodel dva paznika in ob tem kričal: »Alah je velik.« Par se je 10 ur upiral v sobi za srečanja, potem pa je vstopila specialna enota policije, oba ustrelila, nosečnica je zaradi hudih ran umrla. »Ni dvoma, da je šlo za teroristični napad,« je povedala francoska pravosodna ministrica. Nož je v zapor pretihotapila Chiolova žena, ki je zaradi nosečnosti niso tako temeljito pregledali. Chiolo je med spopadom trdil, da ima samomorilski jopič, a se je izkazalo, da ni imel eksploziva.Paznika sta prišla v sobo, ker je zapornikova žena hlinila slabost. Chiolo ju je napadel z nožem, enega je zabodel v trebuh, drugega pa porezal po hrbtu in obrazu. Oba sta že zunaj smrtne nevarnosti.Napadalec je želel maščevati, islamskega terorista, ki je umrl pod streli policije, potem ko je med božičnim napadom v Strasbourgu ubil pet ljudi in jih 11 ranil. Leta 2014 so Chiola obsodili na 30 let zapora zaradi umora 89-letnega moškega, ki je med drugo svetovno vojno preživel holokavst. Sodnik je Chiola pred izrekom obsodbe označil za psihopata in mu priznal pravico do obiskov družinskih članov.