Grozljivi napad: 29-letnik podrl 93-letnico in jo poskušal posiliti

GRAČAC – V hrvaškem naselju Gračac je 29-letnik sredi travnika napadel upokojenko (93) in jo poskusil posiliti. Najprej jo je podrl na tla, nato pa se je v dogajanje vmešala 62-letna mimoidoča, ki jo je moški prav tako napadel. Obema je nato grozil s posilstvom in ju pretepal. Potem jima je zagrozil s smrtjo, ker njegovi prošnji nista želeli ustreči. Obe ženski sta bili po napadu lažje poškodovani, poroča 24sata.



Žrtvi sta se nekako pobrali in pobegnili v hišo, vendar je moški pritekel za njima. Po pričevanju je kazal znake vinjenosti, saj je smrdel po alkoholu in nerazločno govoril. Pred ženskama je slekel svoja oblačila in zahteval spolni odnos. Na srečo je vse skupaj slišal 70-letni sosed in prihitel na pomoč. Starejšega gospoda je moški poškodoval in nadaljeval z grožnjami. Eni izmed žrtev je vendarle uspelo poklicati policijo in okoli 21.30 se je drama končala.



Napadalca so odpeljali v pripor.