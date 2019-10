Groza blizu nas: ljubosumnež ubil bivšo in vso njeno družino

SHUTTERSTOCK FOTO: Shutterstock Shutterstock

Motiv za umore naj bi bilo ljubosumje.



Policisti preiskujejo umore FOTO: Reuters

DUNAJ – Avstrijska policija preiskuje petkratni umor. V tirolskem smučarskem središču Kitzbühel je 25-letni moški zgodaj davi ustrelil nekdanje dekle, njene starše, brata in novega fanta, nato pa se je sam predal policiji. Motiv za umore naj bi bilo ljubosumje.25-letnik naj bi 19-letno nekdanje dekle z novim partnerjem ponoči srečal v klubu v Kitzbühlu, kjer naj bi se sprla, nato pa so odšli vsak svojo pot. Po navedbah prič je bil prepir kratek in ne posebej dramatičen.Osumljeni se je nato okoli 4. ure odpravil do hiše, kjer je dekle živelo z družino. Vrata je odprl njen oče, ki mu je dal jasno vedeti, da tam nima kaj početi. 25-letnik je odšel domov, vzel bratovo orožje ter se okoli 5.30 vrnil k hiši nekdanjega dekleta.Na vratih je ubil 59-letnega očeta nekdanje partnerke, nato še njeno 51-letno mater in 25-letnega brata. 19-letnica in njen novi fant sta bila v ločenem delu hiše, ki je bil zaklenjen, zato je napadalec tja splezal čez balkon in oba ubil.Kot je še povedal vodja kriminalistične policije na avstrijskem Tirolskem, je nato moški sam odšel na bližnjo policijsko postajo in sporočil, da je pravkar ubil pet ljudi.Petkratni umor je pretresel Kitzbühel, kjer v znak žalovanja na mestni hiši plapola črna zastava.