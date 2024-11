Celjskega padalca v Indiji nosili vso noč

»Prosimo za pomoč. Član DJP Albatros Celje Miro Prodanović se je včeraj ponesrečil v notranjosti gorovij v bližini Manalija.« Tako so v nedeljo v Društvu jadralnih padalcev Albatros o poškodbi njihovega člana v Indiji zapisali na spletni strani, novico o hudi poškodbi jadralca pa so tudi na facebooku delili številni ljudje, ki ga poznajo. Kot so sporočili, je v notranjosti gorovij v bližini Manalija utrpel večkratni odprt zlom leve stegnenice. Dodali so, da je to ena najbolj smrtno nevarnih poškodb, hudo pa si je poškodoval še desno koleno. Sledilo je nočno reševanje, med katerim ga je 12 ljudi 7 ur nosilo v dolino. Naposled je prispel v manjšo bolnišnico, kjer je v slabih razmerah čakal na prvi najnujnejši poseg.

Prodanovića so včeraj zjutraj nato prepeljali v večjo zasebno bolnišnico v Čandigarh, v kateri imajo specialiste, na nadaljnje posege. Padalec je včeraj sicer že preživel prvo večjo operacijo in je bil v stabilnem stanju, je bilo še mogoče razbrati iz objav na družbenih omrežjih.

Njegovi kolegi »vse jadralne padalce in druge ljudi« prosijo za pomoč, saj ponesrečenec ne zmore plačati stroškov. »Miru gre dobesedno za življenje, a stroškov reševanja iz hriba, operacij in nadaljnjih posegov ter hospitalizacije brez naše in vaše pomoči ni sposoben pokriti,« so zapisali. Prodanović je v Indijo sicer odšel skupaj z Vidom Bajcem, ki je tudi zdaj ob njem, še lahko razberemo iz objav. Ljudje lahko pomagajo z donacijo na TRR društva Albatros Celje, ki je naveden na njihovi spletni strani.