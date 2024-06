Čeh na Hrvaškem snemal gole otroke, zdaj je v priporu

Hrvaška policija je v sredo pridržala 82-letnega češkega državljana, ki je v enem od turističnih objektov v hrvaški Istri snemal gole otroke. Sumijo ga kaznivega dejanja izkoriščanja otrok v pornografske namene, je danes sporočila istrska policija.

Češkega državljana so policisti pridržali v sredo popoldne, potem ko ga je varnostnik v turističnem objektu zalotil pri snemanju golih otrok z digitalnim fotoaparatom, so danes še sporočili z istrske policijske uprave.

Varnostnik je poklical policijo, ta pa je moškega privedla na policijsko postajo.

Med preiskavo so na fotoaparatu našli obremenilne posnetke. Osumljenca so nato kazensko ovadili in ga v četrtek tudi priprli.

