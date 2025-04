Če pogledamo mater naravo, ki vse organske snovi v gozdu, na travniku, pretvori v gnojilo za žive rastline, je jasno, da bomo največji pridelek na vrtu dosegli, če jo posnemamo, torej s kompostiranjem. Kako se tega lotiti, kaj spada v kompost in kdaj je ta nared za uporabo? Izberemo senčen in zračen prostor na vrtu, denimo med drevesi ali grmovjem, naj bo odceden, da preprečimo gnitje. Tla očistimo travne ruše in jih utrdimo z nekaj glinaste zemlje, če nam je mar tudi videz, si omislimo zračno ograjo, lahko iz lesa, vej, žic. Hitra in praktična rešitev je kar nakup kompostnika. Strokovnjaki p...