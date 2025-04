Šokantno stanje na cestah: policija obravnavala več voznikov na kokainu

Policija je zaradi povečanega števila kršitev cestnoprometnih predpisov na širšem območju Velenja izvedla poostrene nadzore prometa.

Zaradi lepega vremena je na cestah vse več voznikov, ki ne upoštevajo cestnoprometnih pravil. Policija poroča, da so med najpogosteje zaznanimi prekrški prevelike hitrosti, nepravilna prehitevanja in sunkovita speljevanja, v zadnjem obdobju pa opažajo tudi porast predelanih osebnih in enoslednih vozil.

V okviru poostrenih nadzorov so policisti v petek popoldne v Velenju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki se je nepravilno vključeval v promet. Med postopkom so ugotovili, da je njegovo ravnanje nezanesljivo, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen. Nato so opravili postopek za prepoznavo znakov, ki so posledica prepovedanih drog, in ugotovili, da je vozil pod vplivom kokaina.

Pil ni, se je pa drogiral. FOTO: Pashapixel Getty Images

Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. Za navedeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Vožnjo pod vplivom kokaina so policisti v petek ponoči zaznali tudi na območju Tepanj. Hitri test je tudi v tem primeru pokazal, da je bil voznik pod vplivom kokaina. Tudi v tem primeru bo zoper voznika podan obdolžilni predlog.