Grozljivo! Mati petošolca vrgla učiteljico na tla, drugo pljunili in zlasali

Grozljivo nasilje v beograjskih šolah je pretreslo javnost. Tokrat ne gre za vrstništvo, je pa enako moteče in uničujoče. V osnovnih šolah na Vračarju in v Novem Beogradu so namreč starši napadli učiteljice.

V osnovni šoli v Novem Beogradu je učiteljico biologije zaradi zaključne ocene napadla učenčeva mati.

»Mama je prišla v šolo in učiteljico biologije vprašala, zakaj je njen sin dobil dvojko, saj ima povprečje 3. Ob tem ni vedela, da se sešteva tudi ocena iz prvega polletja,« je povedala sodelavka napadene učiteljice.

Učiteljica biologije je mamo poklicala v kabinet. Ta je zagrozila, da bo šla k ravnatelju, vendar si je takoj zatem premislila. Učiteljico je potegnila za lase, jo podrla in z glavo udarila ob tla.

»Ne boš delala nikjer drugje, niti na tej šoli! Zapomnila si me boš, ti ne veš, kdo sem! Ubila ti bom družino,« naj bi kričala mati. Klica na pomoč ni slišal nihče, saj je do incidenta prišlo v času odmora, ko je na hodnikih hrupno. Zaposleni so poklicali policijo, ki je prišla in vzela izjavo.

Učiteljico biologije so odpeljali v bolnišnico, stopnjo poškodb še ugotavljajo. Šola je za naslednji dan odpovedala pouk.

Zlasala in pljunila

V drugem primeru je bila napadena učiteljica, ki poučuje na osnovni šoli na Vračarju. Po vrnitvi iz šole v naravi sta jo napadla oče in mati učenca 3. razreda. Starša sta se lotila učiteljice drugega razreda, ne tistega, ki ga obiskuje njun otrok.

»Oče deklice je pljuval in sunil učiteljico, nato pa jo je mati vlekla za lase do te mere, da jo je zbila na tla. Dogodek je videlo več staršev in otrok ter še ena učiteljica, je za Kurir pojasnil neimenovani vir.

Šole niso več varne. FOTO: Shutterstock

Po besedah ​​ravnateljice Jovane Milenković so poklicali policijo in obvestili dežurno državno tožilstvo. Prišla je tudi ekipa nujne medicinske pomoči, ki je učiteljico prepeljala v urgentni center. Zoper starše, ki so napadli učiteljico, bodo podali kazensko ovadbo. Obveščen bo tudi center za socialno delo.

Porinila učenko z rakom hrbtenice?

Do incidenta je prišlo po karaokah, ki so jih učenci imeli v diskoteki.

»Deklica je potožila, da jo je dotična učiteljica odrinila, da bi posnela svoje učence, ki so nastopali. Njena kolegica, ki poučuje isti razred, je pristopila k sodelavki in jo opozorila, da ima otrok raka na hrbtenici, na kar naj bi prva odgovorila, da če je deklica bolna, naj se gre zdravit.

Napad na učiteljico se je zgodil takoj, ko so starši izvedeli za dogodek v diskoteki.