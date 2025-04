Zadovoljna Nataša Naneva, Klemen je izpolnil obljubo (Suzy)

Simpatična voditelja Kolesa sreče Nataša Naneva in Klemen Bučan sta v treh sezonah postala odlična prijatelja, ki se, tako kot se za vsa prava prijateljstva spodobi, rada zbadata in šalita. Smeha ni manjkalo niti ob njunem nedavnem srečanju, med katerim sta razveselila brbončice in potešila lakoto. Nataša je namreč priznala, da jo je Klemen peljal na pico, saj ji je to obljubil že pred tremi leti.

»Končno je obljubo tudi izpolnil! Verjetno zato, da ne bi vso četrto sezono poslušal mojih očitkov. Čeprav se je pred dolgimi leti preselil v Ljubljano, je po srcu še vedno pravi Gorenjec,« je v smehu povedala Nataša. Dodala je, da se nove sezone oba nadvse veselita, saj bo postregla s presenečenjem, ki pa ga še ne želita izdati. Sicer pa se prijatelja podpirata tudi, kadar gre za projekte, pri katerih ne delata skupaj. Nataša si je Klemnovo stand up predstavo Oče leta ogledala kar trikrat, zdaj pa je čas, da se on pridruži njenim dekletom na vadbi zumbe. Kar je menda pred časom prav tako obljubil.