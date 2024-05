Nemec v Istri na skiro namestil kamero in snemal gole otroke

Hrvaška policija je v nedeljo pridržala 43-letnega nemškega državljana, ki je v enem od rovinjskih kampov s kamero snemal gole otroke, so danes sporočili iz istrske policijske uprave. Sumijo ga kaznivega dejanja izkoriščanja otrok v pornografske namene, je danes sporočila istrska policija.

Nemškega državljana so policisti pridržali v nedeljo okoli 14. ure, potem ko jih je varnostnik obvestil, da so zadržali moškega, ki ga sumijo snemanja golih otrok v kampu.

Policisti so ugotovili, da je osumljenec namestil mobilni telefon na skiro ter nepooblaščeno snemal in fotografiral gole otroke v kampu. Med preiskavo kamp prikolice, v kateri je bival, so odkrili več prenosnih računalnikov, kamer, mobitelov in druge opreme z obremenilnimi fotografijami in posnetki.

Zaradi suma izkoriščanja otrok v pornografske namene so ga v ponedeljek priprli.