Za vitke, a močne roke

Kar moški obožujejo, ženske zavračajo. Uteži, namreč. Pri nekaterih tako zelo priljubljeni rekvizit je lahko pri drugih naravnost osovražen, tako zaradi prepričanja, da je neuporaben, če ni zelo, zelo težek, kot strahu, da bodo mišice postale preprosto preveč okrogle in izrazite. Toda strokovnjaki mirijo: dame, če želite utrjene, obenem pa še vedno vitke roke, ne potrebujete uteži!

Odlični trakovi

Ženske pri vadbi običajno ne želijo vidnega povečanja mišične mase, le odpravo maščobnih oblog in utrditev določenih predelov, kljub vsemu pa tudi večjo mišično moč. Ključ je v postopni obremenitvi, poudarjajo izkušeni, in številnih ponovitvah. Ženske dandanes pogosto hrepenijo po t. i. pilates rokah, ki si jih seveda lahko prigaramo z dosledno vadbo: to so športno elegantne roke, z le malce poudarjenimi mišicami, brez migetajočih predelov.

Zadostujeta dva treninga na teden. FOTO: Getty Images

Kdor ne obiskuje pilatesa, lahko enak učinek doseže z vajami, pri katerih uporabljamo lastno težo, kot so sklece in položaj deske. Vsako vajo izvajamo od minute do minute in pol. Odlične rezultate prinese tudi vadba s trakovi različne širine in upora, in ko se bodo roke okrepile, se nam morda tudi uteži ne bodo več toliko upirale!

Vsako vajo izvajamo od minute do minute in pol.

Vsekakor pa ne glede na izbrano vadbo ne pozabimo na ustrezno ogrevanje in raztezanje pred izvajanjem obremenitev, ustrezen obred ponovimo tudi po vadbi. Sicer pa za vitke in čvrste roke (ob siceršnji redni aerobni vadbi) zadostujeta dva treninga na teden, tri pa lahko posvetimo utrjevanju nog in zadnjice. Dva dneva obvezno počivamo!