Bosancu policisti vzeli denar, sto evrov so mu pustili za pot domov

V Nemčiji policija nenehno išče državljane, ki dolgujejo visoke vsote pravosodnim oblastem. Med takšnimi je policija izsledila tudi moškega iz Bosne z dolgom, kar 350.000 evrov.

Pustili so mu le denar za pot domov

Moški (36) ogromno vstoto dolguje nemški zvezni deželi Saška, ki izvira iz pravnomočne odločitve sodišča iz leta 2018, je poročal Fenix Magazin.



Policisti so dolžnika ustavili na avtocesti. Pri sebi je imel 2.400 evrov. Možje postave so mu denar odvzeli in mu pustili le 100 evrov za pot domov v Berlin.



Komentarji: