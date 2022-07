Apokaliptični prizori iz Dalmacije: reševali družino, ki se je ujela v ognjeni obroč (VIDEO)

Požar, ki je izbruhnil včeraj okoli 11. ure blizu Vodic na območju Šibenika, se je razširil proti Zatonu. Dosegel je celo središče mesta in zajel bližnjo vas Raslina, poročajo hrvaški mediji. Pepel in dim sta popolnoma prekrila nebo nad Vodicami in Šibenikom. Požar je zajel tudi več objektov in vozil, gašenje ognja pa otežuje močan veter. Na terenu so tudi ekipe prve pomoči in policija.

Gasilci iz Šibenika so obvestilo o požaru pri Vodicah prejeli po 11. uri, gori pa na območju arheološkega najdišča Velika Mrdakovica. FOTO: Hrvoje Jelavic, Pixsell

Splet pa je preplavil dramatičen posnetek družine Tokić, ki je reševala svoj oljčni nasad, medtem pa jih je ogenj ujel v brezizhodni položaj. Rešil jih je šele kanader, zračno plovilo za gašenje požarov, ki je priletel in prekinil ognjeni krog z izdatno količino vode.

Požar se sicer ne širi več, še vedno pa je na delu več kot 200 gasilcev, ki jim pomagajo tudi policisti in vojaki. Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je objavil fotografije iz Zatona in Rasline. Povedal je, da je situacija pod nadzorom, še vedno pa ni znan točen izvor požara. Eden izmed poškodovanih gasilcev naj bi bil v zdravniški oskrbi in dobro okreva, poroča 24sata.