Anja: Ko sem pogledala skozi okno, sem bila šokirana, povsod je bil dim

Zgodaj zjutraj je v stanovanjski stavbi v švedskem Göteborgu odjeknila eksplozija. Po zadnjih informacijah so bile poškodovane štiri osebe (tri ženske in moški), za zdaj pa vzrok eksplozije še ni znan. 16 ljudi je na okrevanju v bolnišnici, potem ko so jih iz goreče stavbe rešili gasilci. Policija ne daje podrobnih informacij, znano je le, da so izključili eksplozijo plina kot vzrok. Reševalci pa so povedali, da v stavbi še gasijo.



Ena izmed stanovalk, Anja Almen, je povedala, da je okoli 5. ure zaslišala hrup z ulice, ko pa je pogledala skozi okno, je bila šokirana. »Povsod je bil dim, ki se je valil s stopnišča.« Anjo so namestili v bližnjo cerkev, kamor so evakuirali stanovalce. »Gasilci so z lestvami reševali ljudi skozi okna stanovanj.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: