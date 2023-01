Albanca nista imela možnosti: poglejte, kako je policijski pes Hunt zavohal 11 kilogramov heroina (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o velikem zasegu droge. Tako so v torek pri mejni kontroli na prehodu Karasovići ustavili osebno vozilo albanskih registracij, ki ga je vozil 30-letnik, sopotnik pa je bil 44-letnik, oba sicer državljana Albanije.

Policisti so ob tem posumili na tihotapljenje mamil, nato pa so na pomoč poklicali službenega psa za odkrivanje mamil Hunta, ki se je pozitivno odzval na prisotnost mamil v vozilu.

Drogo skrila pod prestavno ročico in naslonom za roke

Ko so vozilo preiskali, so v prirejenem prostoru pod prestavno ročico in naslonom za roke našli 20 paketov s skupno 11,035 kg heroina, so sporočili iz Dubrovačko-neretvanska policijske uprave.

Voznika in sopotnika so prijeli in ugotovili, da sta heroin nameravala prepeljati iz Albanije na zahodnoevropski trg. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili so oba kazensko ovadili.