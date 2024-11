V okviru mednarodne akcije Mozaik 2024 so kriminalisti odkrili 11 Slovencev, ki so si izmenjevali posnetke s spolnimi zlorabami otrok. Identificirali so tudi osem otroških žrtev, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana. Med njimi so bili na posnetkih celo dojenčki! Preiskavo so v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana izvedli v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Robert Tekavec je razkril, da je bil eden od osumljencev za istovrstno kaznivo dejanje že pravnomočno obsojen. Foto: Blaž Samec Kot je...