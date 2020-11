Znanega več o napadalcu iz Velenja, policija prvič uporabila paralizator

DEJAN JAVORNIK Vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec

S paralizatorjem niso bili uspešni

Po dopoldanskem dramatičnem dogajanju v Velenju , ko je napadalec z nožem napadel in ranil policistko, je več podrobnosti o incidentu razkril, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje.Kot je povedal, so bili policisti o kršitvi javneg reda in miru v bližini avtobusne postaje obveščeni okoli 12. ure. Ko so na kraj dogodka prispeli policisti, pa je zbežal. Policisti so ga potem dohiteli na Titovem trgu in ugotovili, da gre za 22-letnega osumljenca, državljana BiH. Grozil je, da bo poškodoval sebe in nekoga ubil.»Zaradi izvajanja postopka je osumljenec s kraja pobegnil, policisti so stekli za njim in ko so hoteli uporabiti prisilna sredstva, da bi ga obvladali, je uporabil nož, s katerim je istočasno napadel policiste, ti pa so uporabili strelno orožje. V nadaljevanju osumljeni ni prenehal s kršitvami, zato so policisti uporabili električni paralizator in v nadaljevanju še enkrat strelno orožje. Lahko povemo, da gre za prvi primer uporabe paralizatorja,« je pojasnil.Vogrinec je še povedal, da je bil osumljeni pri tem huje telesno poškodovan, a je izven življenje nevarnosti. Poškodovana je tudi policistka, ki jo je napadel pred drugo uporabo strelnega orožja. Odpeljali so jo v celjsko bolnišnico, utrpela naj bi lažje poškodbe.Ali je bil osumljenec pod vplivom psihosocialni substanc, za zdaj še ni znano. Policistom pa so po dogodku nudili psihosocialno pomoč.Glede električnega paralizatorja, ki je bil pri nas tokrat prvič uporabljen, je Vogrinec pojasnil, da bo preiskava pokazala, zakaj njegova uporaba ni bila uspešna, saj osumljenca z njim niso uspeli onesposobiti.Ogled kraja dogodka še poteka, o dogajanju pa je policija obvestila preiskovalnega sodnika, državnega tožilca in specializirano državno tožilstvo. Dogodek bo preverila tudi komisija, ki jo bo na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije