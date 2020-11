Grozljivka v Velenju: z nožem po glavi ranil policistko, odjeknili so streli (VIDEO)

Iz Velenja prihaja šokantna vest o streljanju in napadu na policistko. Policija je razkrila nekatere podrobnosti drame v bližini ene izmed restavracij v središču Velenja.Danes okoli poldneva je bila policija obveščena, da neki moški v središču Velenja razgraja in razbija ter grozi s samomorom. Ko ga je patrulja izsledila, je policiste napadel z nožem, zato so policisti izstreli opozorilni strel, nakar je pobegnil.Policisti so ga dohiteli, tedaj jih je znova napadel z nožem, zato so uporabili električni paralizator. Kljub temu je zagrabil policistko in jo z nožem poškodoval po glavi, pri čemer so policisti zoper njega uporabili strelno orožje.Zaradi poškodb sta bila policistka in on z reševalnim vozilom odpeljana v celjsko bolnišnico.Ogled kraja dogodka še poteka, so sporočili iz celjske policijske uprave.