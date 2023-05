Znane podrobnosti tragedije, ki se je v Kamniku zgodila med nočno izmeno

V noči na soboto, nekaj po pol tretji uri, so na Kovinarski cesti v Kamniku zaposleni v podjetju ugotovili, da se po malici sodelavec ni vrnil na delovno mesto. Policisti in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kamnik so skupaj preiskali območje in pogrešano osebo tik po tretji uri našli v strugi kanala Kamniške Bistrice. Oživljanje ni uspelo.

Gasilci so pogrešano osebo oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoč Kamnik. Reanimacija ni bila uspešna, so objavili v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Spletni portal Kamnik Info pa poroča, da se je utopila ženska srednjih let. Sodelavci so, potem ko se ni vrnila z malice in so ob industrijskem kanalu pri elektrarni na Bakovniku našli njene osebne stvari, kar je nakazovalo možnost, da je padla v kanal oz. v vodo, na pomoč poklicali gasilce.

Pomagati ji niso mogli

Na kraju je po navedbah portala posredovalo okoli 20 gasilcev PGD Kamnik, ki so skupaj s policisti Policijske postaje Kamnik začeli preiskovati kanal in obrežje kanala od livarne v smeri proti Duplici.

Po kakšnih dvajsetih minutah iskanja so pogrešano delavko našli na grabljicah male hidroelektrarne na Bakovniku, vendar se ji ni dalo več pomagati niti z oživljanjem, tako da je ekipa nujne medicinske pomoči lahko zgolj potrdila njeno smrt, piše portal.

Po prvih podatkih Policijske uprave Ljubljana smrt delavke ni posledica morebitnega kaznivega dejanja ali nesreče, prav tako naj ne bi bila povezana z delom pokojne. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.