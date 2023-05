Po malici se ni vrnil na delovno mesto! Naši so ga v strugi reke, a bilo je prepozno

V noči na soboto se je v Kamniku odvijala prava drama. Delavci v podjetju na Kovinarski cesti so ob 2.39 po malici ugotovili, da se njihov sodelavec ni vrnil nazaj na delovno mesto. Sprožili so iskalno akcijo.

Policisti in gasilci PGD Kamnik so skupaj preiskali območje in pogrešano osebo ob 3.02 našli v strugi kanala Kamniške Bistrice. Gasilci so ga potegnili iz vode in oživljali do prihoda reševalcev NMP Kamnik, a žal reanimacija ni bila uspešna.