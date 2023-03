Iskali na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, nato mrtvo osebo našli v Dravinji

Gasilci in policisti so danes zjutraj malo pred 7. uro na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah iskali pogrešano osebo, ki so jo kasneje preminulo našli v reki Dravinji.

Po podatkih celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci osebo izvlekli iz reke in jo predali pristojni službi.

Po podatkih celjskega centra za obveščanje so policistom pomagali gasilci PGD Slovenske Konjice in IGE Konus Slovenske Konjice.