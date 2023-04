Ženo preselili, Janeza našli mrtvega v kopalnici

OKC Maribor so v nedeljo ob 2.46 obvestili o požaru v stanovanjski hiši v Ihovi, velikosti 10 x 10 metrov. Poleg gasilcev PGD Benedikt in Sveta Trojica, ki so požar pogasili, so tja napotili tudi mariborske kriminaliste in lenarške policiste.

Ugotovili so, da je najverjetnejši vzrok požara napaka na električni napeljavi. Požar je nastal v kopalnici stanovanjske hiše in se je razširil na preostale prostore. Kriminalisti so tujo krivdo izključili. V hiši je živela starejša oseba, ta je po vsej verjetnosti umrla zaradi zadušitve. Točen vzrok smrti bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji, ki jo je odredil zdravnik – mrtvooglednik. Po nestrokovni oceni je nastalo za 50.000 evrov škode.

V požaru je umrl 80-letni lastnik hiše Janez Keuc, ki je dober zadnji teden, potem ko so njegovo ženo preselili v dom starejših občanov v Lenart, živel sam. Pokojnikov sin Jože, ki živi v bližnjem naselju Štajngrova, je povedal, da je bil takoj obveščen o tragediji, a težko kar koli komentira, dokler ne bo opravljena obdukcija. Potrdil nam je, da so pokojnega očeta našli zadušenega v kopalnici. Pokojnik, ki so ga mnogi poznali kot priljubljenega »možakarja na kolesu«, po domače Bahleca, je imel poleg sina hčerko, ki živi v Nemčiji.