Že tretja smrt danes: na poti na Ratitovec umrl planinec

Agencija Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o novi smrtni žrtvi v slovenskih gorah. Ob 14.55 je na poti na Ratitovec omagal planinec. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so nezavestnega planinca oživljali do prihoda zdravnika dežurne ekipe GRS na Brniku, ki je ugotovil, da je planinec preminul.

V dolino so preminulega na klasični način prenesli gorski reševalci.

Kot smo že poročali, so slovenske ceste danes terjale dve smrtni žrtvi. Eno na pomurski avtocesti, več o tem preberite tukaj. Še ena oseba pa je umrla v Podtaboru, ker je voznik vozil v napačno smer. Več preberite tukaj.