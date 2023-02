ZDA v primežu zimskega neurja: pričakujejo temperature pod –30º Celzija

Zimsko neurje je v sredo spet povzročalo velike težave po ZDA, predvsem na zahodu države med Arizono in Wyomingom. Zaradi vremenskih razmer so zaprte številne ceste, več sto tisoč ljudi pa se sooča z izpadi dobav energije. Pristojni organi so izdali prvo opozorilo pred snežnim metežem v južni Kaliforniji od leta 1989.

Na severnem delu ZDA so zaprli šole, urade in celo državni kongres v Minnesoti. Po podatkih spletnega portala FlightAware je bilo odpovedanih več kot 1600 poletov, okrog 5000 pa preloženih.

Ministrstvo za promet zvezne države Wyoming je prek družbenih omrežij sporočilo, da so ceste v večjem delu južnega dela države neprevozne. Reševanje v vozilih ujetih ljudi otežujeta močan veter in nevarnost snežnih plazov.

Na pacifiškem severozahodu sta močan veter in obilno sneženje v gorovju preprečila, da bi iskalne ekipe dosegle posmrtne ostanke treh plezalcev, ki so konec tedna umrli v plazu na vrhu Colchuck Peak v zvezni državi Washington.

V Kaliforniji je največ težav povzročal močan veter, ki je podiral drevesa in električne daljnovode. Prvič po letu 1989 je bilo izdano opozorilo pred snežnim metežem v gorah okrožij Los Angeles, Ventura in Santa Barbara, ki velja od četrtka do sobote.

Minus 32 stopinj Celzija

V nekaterih delih Minnesote in Wisconsina bo v prihodnjih dneh močno snežilo, v Severni Dakoti pa pričakujejo padec temperatur na minus 32° Celzija. Nevihta se bo konec tedna usmerila proti vzhodni obali ZDA.

Medtem ko se je sever ZDA spopadal z zimsko ujmo, je meteorolog Nacionalne vremenske službe Richard Bann povedal, da so nekatera mesta na jugu za več stopinj presegla rekordne temperature.

V Nashvillu v Tennesseeju so denimo namerili 26° Celzija, kar je preseglo rekord iz leta 1897.