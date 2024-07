Zbogom, Robi: poslovil se je znani slovenski košarkar

V 39. letu starosti je umrl gluhi košarkar Robert Vlah. »Po težkem boju z boleznijo nas je mnogo prezgodaj zapustil naš košarkar, ki je nastopil za slovensko košarkarsko reprezentanco gluhih na SP 2011 v Palermu (8. mesto) in EP 2012 v Konyi, kjer je Slovenija osvojila zlato medaljo. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« se glasi zapis na Facebookovem profilu Slovenska košarkarska ekipa gluhih.

Letos je slovenska košarkarska reprezentanca gluhih na evropskem prvenstvu osvojila 8. mesto pod vodstvom selektorja Jaka Hladnika, medtem ko so bili v letih 2004 in 2010 najboljši v Evropi, navaja kosarka.si.

Na svetovnem prvenstvu so se najbolje odrezali leta 2002, ko so zasedli 2. mesto, tudi na olimpijadi gluhih so bili dvakrat srebrni.